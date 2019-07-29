Лидера РФ решил "наказать" министр культуры прибалтийской страны

Президенту Эстонии Керсти Кальюлайд следует отозвать свое приглашение российскому коллеге Владимиру Путину посетить финно-угорский конгресс в Тарту, которое она сделала в апреле текущего года во время визита в Москву. С таким мнением выступил министр культуры Тынис Лукас. Так эстонский гражданин отреагировал на законный разгон несанкционированного столичными властями митинга российских оппозиционеров 27 июля.

"В Москве опять силой разогнали акцию протеста, для которой требуется элементарная демократия. Лидера оппозиции отравили (?). Приближается время, когда нашему президенту следует отменить свое приглашение Путину посетить Эстонию", – написал господин Лукас сегодня в Facebook.

Однако, как сообщает портал ERR, данное сообщение провисело в Сети примерно 20 минут, после чего министр быстро его удалил. Что послужило такому шагу, неизвестно, как и то, кого, как и где "отравили".

Между тем известно, что господин Лукас сам ранее пригласил министра культуры РФ Владимира Мединского принять участие в конгрессе финно-угорских народов. "Я убежден, что это событие поможет нам развивать сотрудничество и строить более прочные мосты между нашими странами в сфере культуры", – цитирует таллинское издание его послание к Мединскому, датированное 26 июня.

Напомним, I конгресс состоялся в Сыктывкаре в 1992 году, затем каждые четыре года попеременно он проходил в Венгрии, Финляндии, Эстонии и России. Следующий VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов состоится в Тарту в июле 2020 года.

