Украина арестовала российский танкер

Изъятые документы также будут находиться в распоряжении правоохранителей Незалежной

Украинский суд наложил арест на танкер Nika Spirit, который 25 июля задержали в порту Измаила. Об этом рассказал главный прокурор страны Анатолий Матиос.

Он добавил на своей странице в Facebook, что украинский суд проверил правомерность действий прокуроров и СБУ, а также соблюдали ли они закон, когда проводили обыски танкера. Матиос подчеркнул, что законодательство Незалежной не предполагает получения согласия или разрешения консула или представителя дипломатического учреждения на проведение следственных действий на морском или речном транспорте, если тот находится на Украине. Вместе с судном арестованы документы, записи переговоров и бортовые журналы.

Пресс-аташе посольства РФ в Киеве сообщил, что дипломатам пока не сообщили об аресте танкера, передают РИА Новости.

Российский танкер вместе с моряками СБУ задержала по подозрению в том, что он блокировал Керченский пролив при попытке украинских кораблей, которые в итоге нарушили границу РФ в Черном море, его пройти. Позже россиян отпустили, а СБУ признала, что причин для задержания не было.