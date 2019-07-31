Американцы мечтают о смене власти

В Соединенных Штатах намерены отстранить главу Белого дома Дональда Трампа от исполняемой должности. Полон решимости член палаты представителей США, демократ Элиот Энгел. По его мнению, мистер президент помешал докопаться до истины спецпрокурору Роберту Мюллеру.

"Президент злоупотребил своими полномочиями в попытке сорвать законное расследование по поводу причастности России к его кампании", – пояснил Энгел, передает РИА "Новости".

Политик уверен, что американцы должны знать правду, а палате, в свою очередь, стоит заняться официальным расследованием для импичмента.

Напомним, почти два года Мюллер искал "российский след" в президентских выборах и пришел к выводу, что сговора не было. Отчет спецпрокурора содержал опровержения о пособничестве Москвы Трампу. Так руководитель США был реабилитирован.