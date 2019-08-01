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В Германии озаботились миром во всем мире. Посланником выступил министр иностранных дел страны Хайко Маас, который озадачен договоренностями между Россией и США.
Речь идет о соглашении о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), время которого истекает в 2021 году. По словам главы немецкого ведомства, договор необходимо продлить, поскольку он исключит гонку вооружений.
"Мы призываем Вашингтон и Москву сегодня выразить приверженность его продлению. Это дало бы время адаптировать договор к новым условиям и было бы крайне необходимым сигналом безопасности в столь небезопасные времена",
– говорится в его авторском материале для изданий медиагруппы RedaktionsNetzwerk. Министр отмечает, что надежда на мир без ядерного оружия постепенно умирает.
Напомним, завтра, 2 августа, придет конец Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Его расторжение подтвердили в США. Ранее от обязательств освободила себя Россия. Действие ракетного соглашения остановил президент Владимир Путин.
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