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Британцы намерены лишить российскую делегацию прав в ПАСЕ

Фото: www.globallookpress.com
Лондон надеется вернуть старые санкции в отношении Москвы

Над российской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы снова нависла угроза лишения ее полномочий. С такой инициативой выступают представители Соединенного Королевства в организации.

Как сообщил в Facebook постпред Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон, глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл обвинил российские власти в "нарушении" Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Именно поэтому большинство британских представителей в Ассамблее выступают против восстановления прав россиян в ПАСЕ. Они считают необходимым сохранить санкции до тех пор, пока Москва "не сможет признать условия Конвенции".


По мнению Гейла, российская делегация "не намерена выполнять свои обязательства и обещание соответствовать стандартам ПАСЕ". В  Лондоне надеются, что данный вопрос будет рассмотрен Комитетом министров уже в сентябре.

"Нам нужно будет вернуться к нему, когда Парламентская ассамблея соберется на свое заключительное пленарное заседание в начале октября", – цитирует Гейла Ивон.

Британские депутаты возбудились на фоне прошедших в Москве несанкционированных митингов против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля и 3 августа. В Лондоне назвали "методы, используемые для "поддержания порядка", ... не соответствующими никакой угрозе общественному порядку".

"Сцены, свидетелями которых мы стали, неприемлемы и возмутительны", – резюмирует Гейл.

В Москве ранее уже напомнили британским властям, как они разгоняли в Лондоне протестующих в 2010-ом студентов. Также представителям Туманного Альбиона хорошо бы прояснить память по поводу массовых выступлений в августе 2011 г., прокатившихся по целому ряду английских городов, спусковым крючком которых стало убийство полицейскими во время задержания подозреваемого наркодилера. Тогда в ходе подавления массовых беспорядков пострадало несколько десятков человек, включая полицейских, и по меньшей мере четыре гражданских погибли.

Одним словом, у властей Королевства "богатый" опыт "демократического" подавления различных несогласованных акций протеста.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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