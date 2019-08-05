Лондон надеется вернуть старые санкции в отношении Москвы

Над российской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы снова нависла угроза лишения ее полномочий. С такой инициативой выступают представители Соединенного Королевства в организации.

Как сообщил в Facebook постпред Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон, глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл обвинил российские власти в "нарушении" Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Именно поэтому большинство британских представителей в Ассамблее выступают против восстановления прав россиян в ПАСЕ. Они считают необходимым сохранить санкции до тех пор, пока Москва "не сможет признать условия Конвенции".

По мнению Гейла, российская делегация "не намерена выполнять свои обязательства и обещание соответствовать стандартам ПАСЕ". В Лондоне надеются, что данный вопрос будет рассмотрен Комитетом министров уже в сентябре.



"Нам нужно будет вернуться к нему, когда Парламентская ассамблея соберется на свое заключительное пленарное заседание в начале октября", – цитирует Гейла Ивон.

Британские депутаты возбудились на фоне прошедших в Москве несанкционированных митингов против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля и 3 августа. В Лондоне назвали "методы, используемые для "поддержания порядка", ... не соответствующими никакой угрозе общественному порядку".

"Сцены, свидетелями которых мы стали, неприемлемы и возмутительны", – резюмирует Гейл.

В Москве ранее уже напомнили британским властям, как они разгоняли в Лондоне протестующих в 2010-ом студентов. Также представителям Туманного Альбиона хорошо бы прояснить память по поводу массовых выступлений в августе 2011 г., прокатившихся по целому ряду английских городов, спусковым крючком которых стало убийство полицейскими во время задержания подозреваемого наркодилера. Тогда в ходе подавления массовых беспорядков пострадало несколько десятков человек, включая полицейских, и по меньшей мере четыре гражданских погибли.

Полиция Лондона «демократично» разгоняет демонстрацию 9 апреля 2016 г. К слову, в Великобритании проведение акций без уведомления и согласования условий их проведения карается тюремным заключением до 5 лет. pic.twitter.com/97KQNC9wWy — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) August 4, 2019

Одним словом, у властей Королевства "богатый" опыт "демократического" подавления различных несогласованных акций протеста.

