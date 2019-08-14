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В России поставили на место Меркель

Ультиматум шантажистки-Меркель взбесил россиян
Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Немецкому премьер-министру напомнили о событиях 1945 года

Предостережения канцлера ФРГ Ангелы Меркель относительно мнения о Москве без минских договоренностей в России встретили весьма критично. Немецкого премьер-министра сравнили с ее земляком Адольфом Гитлером.

Правда, уже после сокрушительного поражения во Второй мировой войне. О нем, кстати, прочитавшие возмутительную новость россияне напомнили фрау Меркель (орфография и пунктуация авторов сохранены).  

"Это как Гитлер в бункере в 1945 году, который тоже ставил условия", "Надо же. Все кому не лень выкатывают России условия. И только Россия ни каких условий ни кому не выставляет. Может пора того, тоже начать?", "Думаю, что очень странно, когда нам Германия ставит какие-то ни было условия они что забыли про 45 год," "Куку Ангела это Россия ставит условия", – напала на трясущуюся Меркель аудитория РИА "Новости".  

Такую реакцию вызвало заявление канцлера о том, что отношения с Москвой без достижения минских соглашений не соответствую ожиданиям Германии. Договоренности, отметила госпожа Меркель, должны быть выполнены. Данный вопрос, по ее словам, поднимался на встрече с литовским лидером. 

"Мы говорили об отношениях с Россией, и необходимость реализации минских соглашений связана с тем, что возможности кооперации (с Россией) до тех пор не такие, какими бы мы хотели их видеть", – пояснила политик. 

Напомним, накануне она объявила о своем уходе после 2021 года. 

Ксения АНДРЕЕВА
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