США мечтают превратить "нормандскую четверку" в "пятерку"

Вашингтон пересмотрел предложение шестого президента Украины Владимира Зеленского и нашел приглашение подключиться к переговорам по Донбассу заманчивым. Американское вмешательство, полагает временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, сдвинет дело с мертвой точки.

Недаром украинский лидер аргументировал свой призыв безуспешностью нормандского формата, пояснил глава дипмиссии. Он напомнил, что Зеленский бросил клич в сторону Соединенных Штатов и Британии. Предложение интересное, заключил Тейлор, однако прежде, полагает он, необходимо выяснить, захотят ли потесниться другие представители "нормандской четверки": Россия и Германия с Францией.

"Конечно, надо, чтобы другие участники нормандского формата высказались о том, что они думают о присоединении США или Великобритании. Но я могу сказать, что нам это интересно", – резюмировал Тейлор в интервью "Европейской правде".



Приблизительно такой же ответ Белый дом дал в конце прошлой недели, возложив ответственность по данному вопросу на официального представителя по Украине Курта Волкера. Он, кстати, от слов перешел к делу и уже ведет переговоры, отметил собеседник издания.