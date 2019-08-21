В Германии сломался самолет министра

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Власть Германии преследует злой рок. На месте канцлера Ангелы Меркель оказался глава МИД Хайко Маас. Самолет Airbus A340, на котором министр иностранных дел планировал добраться до России, попал в беду.
Из-за поломки, которая произошла в гидравлической системе, воздушный корабль не смог подняться в небо, пишет Der Spiegel. В результате Мааса посадили в запасной лайнер A310.
Высокопоставленный дипломат из ФРГ спешил на встречу к своего российскому коллеге Сергею Лаврову, которая запланирована на сегодня, 21 августа.
Напомним, ранее невезучие самолеты доставались главе немецкого правительства Ангеле Меркель. Сначала из-за технической неполадки борта на грани срыва оказался ее визит на саммит G20. Затем лайнер канцлера попал в ДТП.
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