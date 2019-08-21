В Германии сломался самолет министра

Встреча главы МИД с российским коллегой оказалась на грани срыва

Власть Германии преследует злой рок. На месте канцлера Ангелы Меркель оказался глава МИД Хайко Маас. Самолет Airbus A340, на котором министр иностранных дел планировал добраться до России, попал в беду.

Из-за поломки, которая произошла в гидравлической системе, воздушный корабль не смог подняться в небо, пишет Der Spiegel. В результате Мааса посадили в запасной лайнер A310.

Высокопоставленный дипломат из ФРГ спешил на встречу к своего российскому коллеге Сергею Лаврову, которая запланирована на сегодня, 21 августа.



Напомним, ранее невезучие самолеты доставались главе немецкого правительства Ангеле Меркель. Сначала из-за технической неполадки борта на грани срыва оказался ее визит на саммит G20. Затем лайнер канцлера попал в ДТП.

