Венедиктов заявил о возможных провокациях на выборах в Москве

Наблюдатели получили сообщения о готовящихся акциях в столице

Голосование за кандидатов в депутаты Мосгордумы может сопровождаться провокациями. Об этом предупредил глава общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

На брифинге с участием членов общественного штаба мониторинга за выборами в Мосгордуму он призвал относиться к данной информации философски и спокойно ее проверять.

"Провокации – это часть любой политической борьбы. Они могут быть в день голосования. У нас есть опыт проверки сообщений. Лучше пусть будет ошибочное сообщение о провокациях, чем не будет сообщения вообще", – отметил Венедиктов.

Он сообщил также, что все больше москвичей склоняются к идее участвовать на выборах в Мосгордуму удаленно через электронное голосование. Такая возможность есть у избирателей в трех из 45 избирательных округах столицы. Нововведение заинтересовало горожан.

"У нас резко повысилось количество желающих. Мы выходим на 2% вместо 1,5% избирателей", – уточнил Венедиктов.

Чтобы воспользоваться возможностью проголосовать со своего мобильного телефона или компьютера, москвичи должны подать соответствующее заявление до 4 сентября.

Выборы в Московскую городскую Думу состоятся 8 сентября 2019 года. Досрочно можно проголосовать в территориальных избирательных комиссиях с 28 августа по 7 сентября.