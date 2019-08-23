Объявлены кандидаты в Мосгордуму от "Единой России"

В списке как единоросы, так и беспартийные

Московское городское отделение партии "Единая Россия" представило 26 кандидатов, которых поддержит в ходе избирательной кампании в Мосгордуму. Объявление было сделано в ходе Форума "В ответе за Москву!" в четверг, 22 августа. Из представленных кандидатов 14 входят в действующий состав столичного парламента. При этом только 19 человек являются членами "Единой России", семеро не имеют партийной принадлежности. Это особо отметил секретарь Московского городского регионального отделения ЕР Андрей Метельский.

"Мы выступаем единым фронтом. Среди нас не только кандидаты в депутаты, являющиеся нашими партийными товарищами, но и близкие нам по духу кандидаты. И хотя они не являются членами "Единой России", они разделяют наши ценности, задачи и цели. У нас общие взгляды на процессы, которые происходят в стране, городе", – заявил Метельский.

В основу предвыборной платформы Московского отделения ЕР легли масштабные проекты, реализуемые при участии партии, которые нацелены на обеспечение лучшего качества жизни москвичей, социально-экономическое развитие города, политическую и социальную стабильность.

Все кандидаты, получившие поддержку ЕР, собирали подписи избирателей, хотя формально могли этого не делать. Но сбор подписей – это не просто механическая процедура, это возможность кандидата во время личного общения с людьми услышать их проблемы и рассказать о себе, подчеркнул Метельский.

"Анализ ситуации показывает неоспоримую пользу сбора подписей для получения поддержки избирателей. Все наши кандидаты до этого прошли процедуру предварительного голосования: представили свои программы, проводили встречи с людьми, прошли дебаты. Польза такой коммуникации с избирателями доказана многолетней нашей практикой", – пояснил он.

Теперь все 26 кандидатов смогут использовать символику "Единой России" в ходе избирательной кампании, подтвердил замсекретаря Генерального совета "Единой России" Виктор Селиверстов.

Выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.