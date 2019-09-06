США запугивают европейцев Россией и Китаем

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Россия с Китаем расширяют присутствие в космосе и покушаются на кибербезопасность, эти страны бесцеремонно вторгаются в экономику и дипломатию, заявил министр обороны США Марк Эспер. Он подчеркнул, что американцы готовят отпор Москве и Пекину и призвал присоединиться к Вашингтону остальных союзников.
По словам главы Пентагона, РФ и Поднебесная пытаются дистабилизировать международный уклад. Первая – засматривается на соседние территории и наводит свои порядки в Сирии. Если страны Запада хотят сохранить системность, то они должны противодействовать нарушителям спокойствия, отметил Эспер.
"Российская внешняя политика продолжает игнорировать международные нормы", – цитирует его Reuters.
Досталось и Китаю, который, по мнению министра, опасен не меньше, поскольку замечен в экономической экспансии и краже технологий.
"Я хотел бы предостеречь моих друзей в Европе – это не проблема в какой-то далекой стране, которая вас не касается", – резюмировал Эспер, напомнив о тихой войне в Гонконге.
Впрочем, США давно мерещатся угрозы со стороны России и Китая. Так, в пятницу, 6 сентября, американский генерал Джозеф Данфорд назвал космическое пространство зоной соперничества Москвы и Вашингтона.
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