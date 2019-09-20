Глава российского кабмина обратил внимание американского генерала на провал их установки ПРО в Саудовской Аравии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал планы командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана о преодолении российской ПВО в Калининградской области "дурацкой идеей" и предложил ему заняться американскими системами Patriot.

"С одной стороны, не все глупые высказывания американских генералов нужно комментировать. Но когда подобное происходит, хочется сказать нашим коллегам: "Они бы лучше занимались своим основным делом и лучше смотрели на то, что происходит, например, с их противоракетной обороной и теми средствами ПРО, которые создаются Соединенными Штатами", – цитирует РИА "Новости" Медведева.

Он напомнил американцам о недавнем происшествии на нефтяных объектах Saudi Aramco в Саудовской Аравии, разрушенные при помощи нескольких беспилотников, несмотря на действующие в стране ПРО и установки Patriot.

"Мне кажется, нужно этим заниматься, а не пытаться формулировать дурацкие идеи, которые не имеют никаких шансов на реализацию", – резюмировал глава правительства.

Ранее в пятницу на традиционном брифинге бравого штатовского генерала также помянула директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, высказывания Харригана являются показателем глупости. Одновременно, его слова в Москве квалифицируются как угрозы, сделанные "абсолютно безответственно" и преследующие политические цели Вашингтона, пишет RT.



"Умные, дальновидные люди, действительно выражающие интересы людей, которые либо назначают их на соответствующие должности, либо избирают их, никогда не будут делать подобные заявления, понимая, что они наносят репутационный ущерб той стране, которую эти люди представляют", – заявила наш дипломата.

