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"Единая Россия" нанесла первый удар по "наливайкам"

Фото: er.ru
Законопроект партии о запрете алкомаркетов в комплекте с общепитами в многоквартирных домах поддержали в Госдуме

Инициативу "Единой России" одобрили в первом чтении в нижней палате парламента. Проект нового закона поддержали уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, представители бизнес-сообщества, руководство Минздрава и Роспотребнадзора, отметил депутат ГД Александр Хинштейн. 

Партия, подчеркнул он, намерена создать совместную с ведомствами и организациями команду, которая доработает законопроект ко второму чтению, чтобы добросовестные предприниматели не остались внакладе. А на региональной неделе, пообещал парламентарий, единороссы соберут все предложения по совершенствованию документа. 

Александр Хинштейн. Фото: er.ru

"Какая минимальная площадь зала обслуживания должна остаться законе: 20 квадратных метров, больше или эти полномочия стоит передать на региональный уровень? Какие ограничения стоит вводить на федеральном уровне, а какие отдать субъектам? Наконец требуется уточнить и что такое прилегающая территория", – пояснил Хинштейн.

На своевременность предложения "Единой России" обратила внимание Анна Кузнецова. Она напомнила о неудобствах, которые доставляют "наливайки" жителям многоэтажек. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте, запрет данных заведений "для многих родителей станет настоящим решением проблемы".

С ней согласен сопредседатель организации "Деловая Россия" Андрей Назаров. По его мнению, инициатива не ударит по карману честных бизнесменов. Кроме того, законопроект поддерживает 95% россиян, сообщил глава федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев, уточнив, что в стране в эти дни проходит масштабная акция с хэштегом #НЕТНАЛИВАЙКАМ. А в 57 российских регионах уже собирают подписи в поддержку инициативы "ЕР", заверил председатель Координационного совета "Молодой Гвардии" Денис Давыдов.

"Помимо этого, проходят рейды по выявлению круглосуточных точек продажи алкоголя, которые нарушают общественный порядок: мы в ежедневном режиме формируем список заведений-нарушителей в регионах", – поделился молодогвардеец.

Денис Давыдов. Фото: er.ru

Напомним, впервые вопрос запрета "наливаек" был поднят этим летом. В сентябре к инициативе привлекли регионы. На прошлой неделе "Единая Россия" открыла сбор подписей против питейных заведений в многоквартирных домах. 

Ксения АНДРЕЕВА
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