Политик готов устроить в Тбилиси революцию

Михаил Саакашвили заявил, что планирует в скором времени вернуться в Тбилиси.

Экс-президент Грузии подчеркнул в эфире телеканала Mtavari Arkhi, что ему необходимо остановить разруху и разрушение страны и положить конец "правлению" лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Политик добавил, что в стране возможен и революционный сценарий развития событий, который в дальнейшем завершится выборами.

Ранее Саакашвили выразил опасение, что Москва не даст Тбилиси вступить в НАТО и Евросоюз. Кроме того, политик считает, что Грузия и Россия могут стать одной страной, так как к 2024 г. российское руководство якобы собирается восстановить СССР.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. Он активно поддержал евромайдан на Украине и в 2015 г. получил гражданство этой страны, а затем стал губернатором Одесской области. Затем грузинский политик перешел в оппозицию к президенту Петру Порошенко, и летом 2017 г. был лишен украинского гражданства, экс-президента Грузии задержали, выслали с Украины и запретили въезд до 2021 года. Владимир Зеленский, вступив в должность, вернул Саакашвили гражданство Незалежной. В Грузии против бывшего главы государства возбуждено несколько уголовных дел.