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Руководство Минобороны Великобритании просит денег из госказны, придумывая несуществующие угрозы, в том числе со стороны Москвы. Так прокомментировали в российском посольстве в Лондоне последние заявления начальника британского Штаба обороны Николаса Картера о том, что Королевство находится в опасности из-за РФ и КНР, а он лично "уже находится в состоянии войны".
"Цель подобных выступлений понятна. Реальных военных угроз нет, но оправдывать свое существование, активное участие в политической жизни и в освоении бюджетов оборонным структурам нужно", – говорится в сообщении пресс-секретаря на сайте диппредставительства РФ.
По его мнению, придумываемые угрозы традиционно не являются военными, однако сейчас представляются в качестве таковых.
"Мы с пониманием относимся к внутриполитическим задачам британского военного командования, но вынуждены в дипломатическом порядке поставить перед британскими политическими властями вопрос о том, насколько рассуждения о "состоянии как на войне" соотносятся с их официальной позицией", – следует из релиза нашего посольства.
В начале сентября
помощник начальника штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиан Болл
назвал самое опасное российское оружие, а именно
ЗРК С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический "Искандер".
Лондон жестко ответит на внешние угрозы
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