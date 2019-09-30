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Британские военные распространяют мифы о российской угрозе ради денег

Все ради денег: военные пугают британцев мнимой российской угрозой
Фото: pixabay.com
Оборонное ведомство Соединенного Королевства выбивает финансовые средства из госбюджета

Руководство Минобороны Великобритании просит денег из госказны, придумывая несуществующие угрозы, в том числе со стороны Москвы. Так прокомментировали в российском посольстве в Лондоне последние заявления начальника британского Штаба обороны Николаса Картера о том, что Королевство находится в опасности из-за РФ и КНР, а он лично "уже находится в состоянии войны".

"Цель подобных выступлений понятна. Реальных военных угроз нет, но оправдывать свое существование, активное участие в политической жизни и в освоении бюджетов оборонным структурам нужно", – говорится в сообщении пресс-секретаря на сайте диппредставительства РФ.

По его мнению, придумываемые угрозы традиционно не являются военными, однако сейчас представляются в качестве таковых.

"Мы с пониманием относимся к внутриполитическим задачам британского военного командования, но вынуждены в дипломатическом порядке поставить перед британскими политическими властями вопрос о том, насколько рассуждения о "состоянии как на войне" соотносятся с их официальной позицией", – следует из релиза нашего посольства.

В начале сентября помощник начальника штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиан Болл назвал самое опасное российское оружие, а именно ЗРК С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический "Искандер".

Елена УСОВА
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