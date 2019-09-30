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В Великобритании объявили режим войны

В Великобритании объявили режим войны с Россией
Фото: flickr.com/7th Army Training Command
Лондон жестко ответит на внешние угрозы

Крупные державы угрожают Соединенному Королевству. Об этом заявил начальник британского Штаба обороны Николас Картер. По его словам, граница между состоянием мира и войны стерлась.

"Соперничество зарубежных стран и борьба идей с негосударственными структурами угрожают нам каждый день", – пояснил генерал в интервью Daily Telegraph.

Основная опасность для Лондона исходит от Москвы и Пекина, предсказуемо назвал "врагов" Картер. Но это не традиционные атаки с суши, моря или воздуха. В дело вступили хакеры, поэтому угрозы затрагивают новые области – космос и киберпространство.

"Будущая война будет в значительной степени ориентирована на информацию, – предупредил Картер, отметив, что он лично "уже находится в состоянии войны", передает "Царьград".

"Великобритания не оставит действия своих противников без ответа", – подчеркнул британский генерал.

Ранее хакеры Anonymous обнародовали правительственный заказ Лондона на антироссийскую пропаганду.

Николай ВИКТОРОВ
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