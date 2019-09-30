Лондон жестко ответит на внешние угрозы

Крупные державы угрожают Соединенному Королевству. Об этом заявил начальник британского Штаба обороны Николас Картер. По его словам, граница между состоянием мира и войны стерлась.

"Соперничество зарубежных стран и борьба идей с негосударственными структурами угрожают нам каждый день", – пояснил генерал в интервью Daily Telegraph.

Основная опасность для Лондона исходит от Москвы и Пекина, предсказуемо назвал "врагов" Картер. Но это не традиционные атаки с суши, моря или воздуха. В дело вступили хакеры, поэтому угрозы затрагивают новые области – космос и киберпространство.

"Будущая война будет в значительной степени ориентирована на информацию, – предупредил Картер, отметив, что он лично "уже находится в состоянии войны", передает "Царьград".

"Великобритания не оставит действия своих противников без ответа", – подчеркнул британский генерал.

Ранее хакеры Anonymous обнародовали правительственный заказ Лондона на антироссийскую пропаганду.