Великобритания готова заплатить, чтобы суд в Гааге вынес "нужный" приговор

Власти Соединенного Королевства пообещали выделить крупную сумму на создание специального суда в Гааге, который займется делом о крушении самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysian Airlines, разбившегося в Донбассе в 2014 году. Об этом в годовщину авиакатастрофы объявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.



"Пять лет назад 298 человек трагически погибли, когда MH17 был сбит над Украиной. Великобритания предоставит финансирование специализированному уголовному суду в Гааге, чтобы провести слушания по делу четырех подозреваемых. Те, кто погиб, их семьи и друзья заслуживают того, чтобы свершилось правосудие, и мы продолжаем поддерживать их",

– говорится в заявлении дипломата, слова которого приводит пресс-служба британского правительства.

По словам Ханта, казна ее величества выделит 100 тыс. фунтов стерлингов на формирование уголовного суда, "чтобы виновные в этом ужасном преступлении были привлечены к ответственности".

В июне Совместная следственная группа (JIT) выдала международные ордера на арест подозреваемых в причастности к крушению Boeing. В их числе были названы россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Пассажирский лайнер Boeing 777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, по версии которой самолет был сбит из ракетного комплекса "Бук", доставленного на территорию, подконтрольную ополченцами непризнанной Донецкой народной республики (ДНР), из одной из воинских частей в России.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам ее работы, указывали на безосновательность аргументов, на которых строятся обвинения, и нежелание использовать российские выводы в ходе следствия.