Российский дипломат советует подождать реальных действий Вашингтона по ДОН

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона официально не сообщали о своем выходе из Договора по открытому небу. Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел РФ.

"До настоящего времени никаких официальных заявлений в отношении выхода США из ДОН сделано не было. Американские парламентарии периодически допускают подобные высказывания, которые МИД России не комментирует", – сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Москва считает данное соглашение важным инструментом обеспечения безопасности европейского континента.

Ранее сегодня стало известно, что в палате представителей США обеспокоены тем, что администрация "рассматривает выход из Договора по открытому небу". Комментируя эту новость, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заметил, что если Вашингтон действительно выйдет из ДОН, тогда в небе увеличатся риски инцидентов "по недоразумению".

