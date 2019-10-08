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Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона официально не сообщали о своем выходе из Договора по открытому небу. Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел РФ.
"До настоящего времени никаких официальных заявлений в отношении выхода США из ДОН сделано не было. Американские парламентарии периодически допускают подобные высказывания, которые МИД России не комментирует", – сказала Захарова.
Дипломат подчеркнула, что Москва считает данное соглашение важным инструментом обеспечения безопасности европейского континента.
Ранее сегодня стало известно, что в палате представителей США обеспокоены тем, что администрация "рассматривает выход из Договора по открытому небу". Комментируя эту новость,
член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заметил, что если Вашингтон действительно выйдет из ДОН, тогда в небе увеличатся риски инцидентов "по недоразумению".
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