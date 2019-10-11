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Трамп назначает нового посла в Россию с определенной целью

Раскрыт тайный замысел Трампа в отношении России
Дональд Трамп. Фото: kremlin.ru
Новому главе американской дипмиссии предстоит размораживать отношения с Москвой

Белый дом подтвердил, что новым послом США в РФ станет первый заместитель госсекретаря Джон Салливан. В СМИ считают, что его фигура выбрана совсем не случайно – не будучи дипломатом и даже политиком, а ведущим юрисконсультом, он должен покончить с дипломатическим кризисом между двумя странами посредством концепции президента Дональда Трампа об экономической выгоде на внешнем политическом контуре.

Об этом пишет издание "Взгляд", отмечая, что новый назначенец в Москву является именно высокопоставленным профильным специалистом по данному вопросу, поскольку в разное время занимал должности в Минторговли, возглавлял межправительственную группу "США-Ирак: диалог в сфере бизнеса".

"Салливан едет в Россию для того, чтобы заменить идеологию экономикой, а истерику – прагматизмом: это то, чего хочет Трамп, и то, что более чем устраивает Россию. Сейчас объем торговли между странами до смешного мал, что вызвано в том числе санкциями США и контрсанкциями России. Что в этой связи можно исправить – открытый вопрос с пятью подвохами. Но сам настрой внушает определенную надежду", – пишет издание.

По мнению автора статьи, после того, как было устранено неожиданное препятствие в виде Керченской провокации экс-главы Украины Петра Порошенко в ноябре прошлого года – Москва и Киев обменялись удерживаемыми лицами, в том числе на родину вернулись украинские моряки, США и РФ "могут наконец-то приступить к реализации мер по выходу из кризиса и смене акцентов американской внешней политики на российском направлении". Именно этому и подчинено назначение в Москву Салливана – "почти идеальной кандидатуры при текущих раскладах", констатируется в статье.

Как напоминает "Свободная пресса", теперь уже экс-посол США в РФ Джон Хантсман подал в отставку в августе. В начале октября он завершил свою работу в Москве и покинул российскую столицу столицу вместе с семьей. Американскую дипмиссию Хантсман возглавлял с октября 2017 года.

Наталья КУРИПКО
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