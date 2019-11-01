Россия открестилась от союза с Китаем

В Москве развеяли опасения мирового сообщества

Наша страна не ставит вопрос о военном сотрудничестве с Пекином, несмотря на то что отношения между странами находятся на очень высоком уровне.

"Если понимать под союзничеством военный союз, то ни Россия, ни Китай не планируют такого военного союза создавать",

– цитирует РИА Новости заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в интервью телеканалу "Россия 24". Напомним, что укрепление отношений двух стран давно вызывает тревогу на Западе. Создание же военного союза привело бы, вероятно, к настоящей панике.

По его словам, отношения России и Китая никогда не были на столь качественном и доверительном уровне во всех сферах, включая экономику, как фундамент двусторонних отношений, обеспечения интересов двух стран на мировой арене.

Ранее сообщалось, что в предстоящей Третьей мировой войне Китай и Россия будут противостоять друг другу, а союзником Москвы станет Вашингтон. В октябре этого года президент РФ Владимир Путин перевел отношения с Китаем на союзнический уровень.