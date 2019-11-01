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Россия открестилась от союза с Китаем

Россия открестилась от союза с Китаем
Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
В Москве развеяли опасения мирового сообщества

Наша страна не ставит вопрос о военном сотрудничестве с Пекином, несмотря на то что отношения между странами находятся на очень высоком уровне.

"Если понимать под союзничеством военный союз, то ни Россия, ни Китай не планируют такого военного союза создавать",

цитирует РИА Новости заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в интервью телеканалу "Россия 24". Напомним, что укрепление отношений двух стран давно вызывает тревогу на Западе. Создание же военного союза привело бы, вероятно, к настоящей панике.

По его словам, отношения России и Китая никогда не были на столь качественном и доверительном уровне во всех сферах, включая экономику, как фундамент двусторонних отношений, обеспечения интересов двух стран на мировой арене.

Ранее сообщалось, что в предстоящей Третьей мировой войне Китай и Россия будут противостоять друг другу, а союзником Москвы станет Вашингтон. В октябре этого года президент РФ Владимир Путин перевел отношения с Китаем на союзнический уровень.

Карина СИРАЗОВА
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