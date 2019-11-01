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ООН пригрозило судом США из-за невыданных виз россиянам

ООН накажет США из-за невыданных виз россиянам
Фото: pixabay.com
Вашингтон обязали решить проблему в "разумный и ограниченный срок"

Американские власти должны разрешить ситуацию с невыдачей виз делегатам из РФ и ряда других стран для работы в Организации Объединенных Наций, причем урегулировать ситуацию они обязаны в "разумный и ограниченный срок". Об этом говорится в докладе комитета ООН, который курирует отношения с США. В противном случае, проблема может быть решена в судебном порядке.

В документе, копия которого оказалась в распоряжении ТАСС, отмечается, что представитель российской делегации на октябрьском (291-м заседании) ООН уведомил комитет "об очередном случае невыдачи въездных виз страной пребывания", т.е. США.

"Поскольку в 2018 г. было уже несколько таких случаев, возникает вопрос, не проводит ли страна пребывания сознательную политику создания проблем с визами для российских граждан, собирающихся в Нью-Йорк по делам Организации Объединенных Наций", – цитирует доклад агентство.

Из отчета следует, что "если поднятые выше вопросы не будут решены в разумный и ограниченный срок, то серьезным образом будет рассмотрена возможность принятия мер, предусмотренных разделом 21 Соглашения о центральных учреждениях" всемирной организации, а он предусматривает урегулирование проблемы через арбитраж между ООН и Штатами.

По данным агентства, с начала 74-й сессии Генассамблеи Вашингтон не выдал визы 18 делегатам из России. Москва в итоге не раз уже призывала перенести часть заседаний на площадку других стран.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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