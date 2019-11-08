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В ООН забраковали российскую инициативу

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
Организация отказалась переносить свои мероприятия из Нью-Йорка в Вену или Женеву

Организация Объединенных Наций (ООН) проигнорировала предложение России, прозвучавшее в сентябре на фоне визового скандала. Она не собирается переносить свои мероприятия из США, например, в Вену или Женеву. 

Решение не в пользу просьбы Москвы было принято путем голосования. Так, на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН поддержали инициативу всего 18 стран против 69, которые не захотели встречаться в Европе, передает ТАСС. 

"За", кроме РФ, высказались также Казахстан с Белоруссией, Иран с Сирией и Сербия. В список сторонников также вошли Китай, ряд латиноамериканских и африканских стран. Однако ключевую роль в данном вопросе сыграли те, кто ускользнул от отвественности, отметил зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

"Сыграла свою роль настороженность государств, которые либо воздержались, либо не участвовали в голосовании", – пояснил он.

Так, 72 представителя воздержались, 33 – не высказали позицию, аргументировав свое решение тем, что "это не вопрос Первого комитета" и не касается повышения эффективности его работы. 

Напомним, американцы оставили без виз российскую делегацию в конце сентября 2019 г., отказав таким образом им в участии в мероприятиях ООН. 

Ксения АНДРЕЕВА

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