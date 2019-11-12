Белый дом официально так и не выступил с осуждением России

Экс-советник бывшего специального представителя США по Украине Кристофер Андерсон рассказал на слушаниях в конгрессе, что президент Дональд Трамп запретил Белому дома делать официальные заявления о происшествии в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Стенограмму выступления Андерсона опубликовало National Public Radio (NPR).

По словам дипломата, хотя Госдепартамент США подготовил заявление, осуждающее Москву за происшедшее в Керченском проливе, эта публикация была заблокирована. Андерсон добавил, что запрет был наложен президентом Трампом.

При этом бывший советник подчеркнул, что такое решение Трампа могло быть вызвано требованием узнать больше информации о случившемся в проливе. Адерсон отметил, что речь шла о сложной ситуации, так как оставалось неясным, были ли корабли в международных водах.

Дипломат напомнил, что на следующий день после инцидента с заявлениями выступили госсекретарь США Майк Помпео и постпред США при ООН Никки Хейли, однако официальной реакции Белого дома не было.

В Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 г. суда ВМС Украины без предупреждения пересекли российскую границу и были задержаны российскими пограничниками.

