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В "Единой России" не обошли стороной инициативу Минздрава, которая переполошила российских водителей и создала огромные очереди в наркологические и психоневрологические диспансеры. Однако ажиотаж оказался преждевременным.
В партии собираются всесторонне обсудить нововведение. На встречу пригласят представителей министерства, МВД, экспертов и общественников.
По мнению зампредседателя комитета Госдумы по противодействию коррупции Александра Хинштейна, автомобилистов загоняют в "узкое горлышко", да еще требуют за это втридорога платить. При этом он отметил, что ведомства, которому принадлежит данная идея, руководствуется "повышением безопасности миллионов людей на дорогах".
"Президент страны призвал подойти к этому вопросу взвешенно и вводить новые правила поэтапно", – напомнил Хинштейн.
Он сообщил, что "Единая Россия" предлагает отправлять на дополнительные анализы только тех водителей, которые уже были замечены за рулем в пьяном виде или привлекались за другие уголовные или административные нарушения.
"Список таких преступлений, конечно, можно обсуждать", – заключил Хинштейн.
Напомним, новые правила получения медсправки на водительское удостоверение должны были заработать с пятницы, 22 ноября, и увеличить цену на документ в разы. Однако введение инициативы Минздрава отложили.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем