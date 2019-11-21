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"Единая Россия" обсудит новые медсправки на права

"Единая Россия" обсудит новые медсправки на права
Фото: www.globallookpress.com
В партии предложили отправлять на дополнительные анализы не всех автомобилистов

В "Единой России" не обошли стороной инициативу Минздрава, которая переполошила российских водителей и создала огромные очереди в наркологические и психоневрологические диспансеры. Однако ажиотаж оказался преждевременным. 

В партии собираются всесторонне обсудить нововведение. На встречу пригласят представителей министерства, МВД, экспертов и общественников.

По мнению зампредседателя комитета Госдумы по противодействию коррупции Александра Хинштейна, автомобилистов загоняют в "узкое горлышко", да еще требуют за это втридорога платить. При этом он отметил, что ведомства, которому принадлежит данная идея, руководствуется "повышением безопасности миллионов людей на дорогах".

Александр Хинштейн. Фото: Фото: ER.RU

"Президент страны призвал подойти к этому вопросу взвешенно и вводить новые правила поэтапно", – напомнил Хинштейн.

Он сообщил, что "Единая Россия" предлагает отправлять на дополнительные анализы только тех водителей, которые уже были замечены за рулем в пьяном виде или привлекались за другие уголовные или административные нарушения. 

"Список таких преступлений, конечно, можно обсуждать", – заключил Хинштейн.

Напомним, новые правила получения медсправки на водительское удостоверение должны были заработать с пятницы, 22 ноября, и увеличить цену на документ в разы. Однако введение инициативы Минздрава отложили. 

Ксения АНДРЕЕВА

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