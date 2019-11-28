Политики соглашательства с конкурентами больше не будет

Сторонники "Единой России" смогут проголосовать за кандидата от партии на каждом избирательном участке страны. Это гарантировал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

"Единая Россия" будет выдвигать кандидатов везде. Самовыдвиженцы, естественно, могут выдвигаться. Но это не значит, что "Единая Россия" не выдвигает своего кандидата в этом же округе. Партия будет выдвигать своих кандидатов и за них бороться", – сообщил Турчак.

Он пояснил, что с самовыдвиженцами партия готова сотрудничать, к примеру приглашать их войти в состав фракций ЕР заксобраний всех уровней. А вот соглашений с политическими конкурентами партия больше заключать не намерена. Если раньше ЕР и оппозиция могли договариваться и не выдвигать своих кандидатов по определенному округу, то теперь представитель ЕР будет бороться за голоса избирателей даже там, где у партии позиции слабее, чем у оппозиции.

"Никаких расторговок в избирательном цикле 2020-2021 г. не будет", – цитирует Турчака ТАСС.

Ранее Турчак сообщил, что целью ЕР на выборах в Госдуму-2021 является не менее 301 мандата, то есть конституционное большинство.