Глава Минобороны ФРГ рассказала об осложнившихся отношениях с Москвой

Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что убийство гражданина Грузии в Берлине, в причастности к которому подозревают Россию, подорвало дружбу двух стран. По ее словам, правительство Германии проводит консультации по поводу того, как государству действовать дальше в отношении Москвы.

Крамп-Карренбауэр, председатель Христианско-демократического союза, считает, что ФРГ должна принять новые меры против России. Ранее Берлин выслал двух сотрудников российского посольства.

Также преемница Меркель ждет, что Москва примет участие в расследовании этого преступления. Глава Минобороны ФРГ заявила в интервью Bild am Sonntag, что у страны есть веские доказательства вины Москвы в убийстве.

"Вместе с покушением в Великобритании и другими действиями России все это создает тревожную картину", – заявила она.

Ранее Ангела Меркель призвала воздержаться от спекуляций, пока идет расследование. Двух российских дипломатов ФРГ объявила персонами нон-грата из-за убийства Зелимхана Хангошвили. Его расстреляли в августе 2019-го в Берлине. Немцы считают, что Россия причастна к этому преступлению. В Москве пообещали ответить на высылку дипломатов.