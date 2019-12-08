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Дипломатов мало: преемница Меркель жаждет расправы над Россией

Дипломатов мало: преемница Меркель жаждет расправы над Россией
Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Фото: www.globallookpress.com
Глава Минобороны ФРГ рассказала об осложнившихся отношениях с Москвой

Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что убийство гражданина Грузии в Берлине, в причастности к которому подозревают Россию, подорвало дружбу двух стран. По ее словам, правительство Германии проводит консультации по поводу того, как государству действовать дальше в отношении Москвы.

Крамп-Карренбауэр, председатель Христианско-демократического союза, считает, что ФРГ должна принять новые меры против России. Ранее Берлин выслал двух сотрудников российского посольства.

Также преемница Меркель ждет, что Москва примет участие в расследовании этого преступления. Глава Минобороны ФРГ заявила в интервью Bild am Sonntag, что у страны есть веские доказательства вины Москвы в убийстве.

"Вместе с покушением в Великобритании и другими действиями России все это создает тревожную картину", – заявила она. 

Ранее Ангела Меркель призвала воздержаться от спекуляций, пока идет расследование. Двух российских дипломатов ФРГ объявила персонами нон-грата из-за убийства Зелимхана Хангошвили. Его расстреляли в августе 2019-го в Берлине. Немцы считают, что Россия причастна к этому преступлению. В Москве пообещали ответить на высылку дипломатов. 

Полина ИВАНОВА

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