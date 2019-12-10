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Встречу Лаврова и Трампа засекретят

Встречу Лаврова и Трампа засекретят
Дональд Трамп и Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
Россия и США обсудят контроль над вооружениями

Президент США Дональд Трамп примет главу МИД России Сергея Лаврова в Белом доме сегодня, 10 декабря. Встреча будет закрытой.

"2.30 после полудня президент встречается с министром иностранных дел Российской Федерации. Овальный кабинет, закрыто для прессы",

цитируют РИА Новости расписание американского лидера. Продолжительность встречи, на которой будут обсуждаться двусторонние отношения, неизвестна, однако следующее мероприятие у Трампа назначено через 2,5 часа после беседы с Лавровым, сообщает ТАСС.

Сергей Лавров прибывает в Вашингтон с визитом 10 декабря. Одной из тем для обсуждения станет контроль за вооружениями и скорое окончание действующего договора СНВ. Министр также проведет переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, с которым он в последний раз встречался на сессии Генассамблеи ООН 27 сентября, напоминает "Вечерняя Москва".

Карина СИРАЗОВА

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