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Дипломатический скандал между Россией и Германией разгорается все сильнее. Министерство иностранных дел (МИД) РФ выслало приглашение послу Германии в России Гезу Андреасу фон Гайру.
Правда, эту встречу радостной назвать сложно. Ведь фон Гайра вызвали во внешнеполитическое ведомство, чтобы тот выслушал, какие санкции ожидают выгнавший российских дипломатов Берлин.
"Вызов в МИД посла ФРГ для оглашения ответных мер на высылку дипломатов", – рассказал ранее РИА "Новости" осведомленный источник.
Известие также подтвердили и другие российские информагентства. По последним данным, посол уже прибыл в МИД РФ. К высотке на Смоленской площади он подъехал в 10.22 мск.
И уже через 20 минут покинул здание, оставив журналистов без комментариев, передает ТАСС. Молчание фон Гайра объясняется зеркальными мерами России, которая объявила персонами нон-грата двух сотрудников немецкого посольства.
Германия развязала дипломатический скандал на прошлой неделе, когда выслала из страны двух представителей российской дипломатии, напоминает РИА ФАН. Свое поведение власти ФРГ объяснили равнодушием Москвы к расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине. В преступлении обвиняется россиянин.
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