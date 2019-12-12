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Уже сегодня: Москва накажет Берлин за высылку российских дипломатов

Уже сегодня: Москва накажет Берлин за высылку российских дипломатов
Фото: www.globallookpress.com
Посла ФРГ в РФ вызвали на ковер в МИД

Дипломатический скандал между Россией и Германией разгорается все сильнее. Министерство иностранных дел (МИД) РФ выслало приглашение послу Германии в России Гезу Андреасу фон Гайру.

Правда, эту встречу радостной назвать сложно. Ведь фон Гайра вызвали во внешнеполитическое ведомство, чтобы тот выслушал, какие санкции ожидают выгнавший российских дипломатов Берлин. 

"Вызов в МИД посла ФРГ для оглашения ответных мер на высылку дипломатов", – рассказал ранее РИА "Новости" осведомленный источник. 

Известие также подтвердили и другие российские информагентства. По последним данным, посол уже прибыл в МИД РФ. К высотке на Смоленской площади он подъехал в 10.22 мск.

И уже через 20 минут покинул здание, оставив журналистов без комментариев, передает ТАСС. Молчание фон Гайра объясняется зеркальными мерами России, которая объявила персонами нон-грата двух сотрудников немецкого посольства. 

Германия развязала дипломатический скандал на прошлой неделе, когда выслала из страны двух представителей российской дипломатии, напоминает РИА ФАН. Свое поведение власти ФРГ объяснили равнодушием Москвы к расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине. В преступлении обвиняется россиянин. 

Ксения АНДРЕЕВА

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Олег.
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"Арийцы" уважают только силу. Любой компромис они расценивают как слабость. А со слабоками никто и нигде не считается. Нам надо быть более тведыми и решительными в отстаивании национальных интересов. Хватит сопли жевать!
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