Посла ФРГ в РФ вызвали на ковер в МИД

Дипломатический скандал между Россией и Германией разгорается все сильнее. Министерство иностранных дел (МИД) РФ выслало приглашение послу Германии в России Гезу Андреасу фон Гайру.

Правда, эту встречу радостной назвать сложно. Ведь фон Гайра вызвали во внешнеполитическое ведомство, чтобы тот выслушал, какие санкции ожидают выгнавший российских дипломатов Берлин.

"Вызов в МИД посла ФРГ для оглашения ответных мер на высылку дипломатов", – рассказал ранее РИА "Новости" осведомленный источник.

Известие также подтвердили и другие российские информагентства. По последним данным, посол уже прибыл в МИД РФ. К высотке на Смоленской площади он подъехал в 10.22 мск.

И уже через 20 минут покинул здание, оставив журналистов без комментариев, передает ТАСС. Молчание фон Гайра объясняется зеркальными мерами России, которая объявила персонами нон-грата двух сотрудников немецкого посольства.

Германия развязала дипломатический скандал на прошлой неделе, когда выслала из страны двух представителей российской дипломатии, напоминает РИА ФАН. Свое поведение власти ФРГ объяснили равнодушием Москвы к расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине. В преступлении обвиняется россиянин.