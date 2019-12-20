Россия не хочет даже рассматривать те условия, которые ей выдвигает "семерка"

У России нет планов вернуться в G7, как и изучать выдвигаемые ее участниками ультиматумы для такого шага. А всяческие попытки лидеров государств "семерки" затянуть нашу страну назад в организацию вызывают смех в Москве. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его мнению, G7 по-прежнему сохраняет свой высокий статус, однако у российских властей к ее деятельности есть немало вопросов.

"У нас совершенно нет не просто стремления вернуться туда, но даже, по большому счету, вникать в то, какого рода предусловия для возвращения России в "семерку" эта группа стран, или хотя бы некоторые из них, формулирует", – цитирует "Интерфакс" выступление дипломата в клубе "Валдай".

Рябков заметил, что лидеры и политики "семерки" все время подают Москве сигналы о желании вернуть Россию в организацию, но на своих условиях.

"Меня это очень веселит, потому что по-большому это из той же серии, что "без меня меня женили". Никто не спросил, хотим ли мы возвращаться в "семерку". Желание это начало притупляться задолго до того, как "семерка" вышла из российского председательства в 2014 году, а потом оно исчезло напрочь", – констатировал Рябков.

Димпломат напомнил, что у Москвы для решения важных проблем существуют и другие форматы.

РФ исключили из G7 в 2014 г. на фоне событий в Донбассе и возвращения Крыма в состав России. Наша сторона неоднократно заявляла, что не особо рвется в "семерку" обратно.

