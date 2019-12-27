Крымчан нужно убедить признать Незалежную их родным домом

Украина сможет "вернуть" Крым, если удастся спровоцировать на полуострове движение народных масс. Такой шанс Киеву оставил бывший министр транспорта и связи в правительстве Юлии Тимошенко Евгений Червоненко.

"Крым будет наш, если мы убедим местных людей поднять там народно-освободительное восстание", – сказал он в интервью телеканалу "112".

Также Червоненко призвал президента Владимира Зеленского "остановить войну, чтобы спасти Украину". По его словам, в Донбассе уже больше 20 тыс убитых "с обеих сторон".

Он считает, что минским соглашениям нет альтернативы и все это понимают, поэтому если Киев решит изменить их в одностороннем порядке, то Незалежная станет страной-изгоем.

С берегов Днепра периодически выступают с прожектами, как оторвать Крым от России, при этом почти всегда забывая спросить мнение у самих крымчан. Устроив с лета 2014 г. всевозможные формы блокады, украинская власть сама позволила Москве еще более укрепить связь полуострова с материковой частью РФ, в частности, были построены и запущены две части Крымского моста – автомобильный и железнодорожный.

