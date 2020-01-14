Депутату из прибалтийской Республики напомнили, чем закончилась интервенция древнего русского города

Неожиданное предложение парламентария из Литвы Арвидаса Анушаускаса о праздновании даты взятия Москвы в 1610 году польско-литовскими захватчиками стало нервной реакцией на вчерашнее заявление директора Департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой по поводу отказа Варшавы отмечать 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских оккупантов.

Накануне наш дипломат удивилась, что Польша провела мероприятия по юбилею начала Второй Мировой войны осенью прошлого года, но проигнорировала дату изгнания советской армией гитлеровских войск из Варшавы. По ее мнению, так недалеко и до формирования нового антифашистского подполья в Европе.

И тут через Facebook вылез со своей инициативой литовский депутат, который считает возможным для Вильнюса и Варшавы отмечать "вступление республиканских войск в Москву 410 лет назад", когда интервенты 11 октября вошли в Кремль, "заняли все стратегические объекты, военные склады и запретили москвичам носить оружие".

Анушаускас полагает, что такой праздник можно отмечать целых 10 дней, что станет "хорошим оправданием салютам".

Россияне в комментариях под данной информацией на РИА "Новости" напомнили литовцу, чем и как закончилась для захватчиков та миссия, когда Россия якобы "наконец была освобождена от ига неграмотного дворянства", заподозрив что-то неладное с головой депутата Сейма. Далее орфография и пунктуация сохранены оригиналов:

"Незабываем отмечать дату, когда вам позже под зад дали. А то как-то однобоко", "Шизофрения однако заразной оказалась", "Может в ответ начать праздновать день покупки прибалтики у шведов?", "Горе от ума, есть такое произведение", "Москву много кто захватывал и сжигал. Вот только вопрос, куда же они после этого все подевались и кто им в этом помог?", "Братцы мы должны требовать компенсацию за оккупации, да ещё нужно учесть пени и пени на пени".

Отметим, что ранее сегодня на открытии первого пленарного заседания весенней сессии Госдумы председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Польша должна как минимум принести извинения за действия Варшавы перед Второй Мировой войной.

