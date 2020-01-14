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Володин потребовал от Польши извинений

Володин потребовал от Польши извинений
Фото: Вячеслав Володин / Антон Новодережкин/ТАСС
В Госдуме жестко пресекут попытки зарубежных политиков исказить правду о Второй мировой войне

Защита исторической памяти является абсолютным приоритетом депутатов Государственной думы в международной работе. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, открывая во вторник, 14 января, первое пленарное заседание весенней сессии.

В год 75-летия великой Победы над фашизмом искажение исторических фактов совершенно недопустимо, подчеркнул он. Поэтому польские политики и, в частности, депутаты Сейма, обвинившие СССР в развязывании войны с гитлеровской Германией, должны как минимум извиниться.

"Именно в Польше были размещены сотни концлагерей, лагерей смерти, где целенаправленно уничтожались евреи, славяне, военнопленные других национальностей. Во многом этому способствовала предвоенная атмосфера в Польше и позиция руководства этой страны, которое подогревало антисемитские настроения в обществе, создавая почву для последующего геноцида, Холокоста. За это сегодняшнее руководство Польши должно принести извинения евреям и всему миру", – потребовал Володин.

Эмоциональное выступление обычно сдержанного спикера ГД отметил публицист Виктор Мараховский. По его мнению, давно пора было начать говорить с Варшавой на языке, который она заслужила: "Потому что освобождение Польши, за которое погибли полмиллиона советских солдат, в любом случае любых вменяемых людей обязывало бы вести себя почтительно. Эти – решили не вести", – написал Мараховский в Facebook.

Выступление Володина – это четкий сигнал, что все попытки искажать события Второй мировой войны будут жестко пресекаться, считает политолог Дмитрий Фетисов. "Россия может быть сильным и адекватным партнером, – напомнил он. – Но не готова оставлять без внимания попытки переписывать исторические факты, как это делает сейчас Польша".

В числе других задач, которые поставил председатель перед нижней палатой, – реализация Послания президента РФ Федеральному собранию. По словам Володина, прошлое послание выполнено на 81%. Получается, часть проблем осталась не решена. Поэтому спикер призвал депутатов быть более внимательными в среду, 15 января, когда Владимир Путин выступит с новым обращением, чтобы эффективнее работать для достижения поставленных целей.

В целом, весенняя сессия обещает быть очень насыщенной. На рассмотрении в Госдуме сейчас находится более 1230 законопроектов по большей части экономического характера. Парламентарии намерены сделать все зависящее от них, чтобы создать условия для роста экономики страны и благосостояния россиян.

Николай ВИКТОРОВ

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