В Тбилиси не видят никакого прогресса в существующем переговорном формате с Москвой

Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна начать публичную дискуссию в стране по поводу поиска новых возможностей для диалога с Россией. К такому выводу пришел грузинский независимый депутат Леван Коберидзе.

По его мнению, нужно вносить "определенные изменения" в переговорный процесс, поскольку до сих пор он не приносит никаких результатов.

"Форматы должны стать более действенными. Обращаюсь к президенту, чтобы она создала платформу для таких дискуссий. Тогда она сможет сыграть на этом направлении позитивную, конструктивную роль", – цитирует издание "Взгляд" Коберидзе.

Отметим, что бессилие Тбилиси в вопросе диалога с Москвой в конце декабря прошлого года признала и сама Зурабишвили. Тогда она заговорила о необходимости создать для Грузии аналог украинского варианта "нормандской четверки", т.к. грузинам нужна "эта поддержка". Однако в России уже отвергли такую идею, указав на тот факт, что наша страна всего лишь посредник в урегулировании на юго-востоке Украины, а с Тбилиси у Москвы двусторонние отношения.