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В Кремле отвергли идею "нормандского формата" для Грузии

В Кремле отвергли идею "нормандского формата" для Грузии
Фото: pixabay.com
Москва и Тбилиси могут самостоятельно наладить отношения

Россия и Грузия сейчас переживают не лучшие времена в истории двусторонних отношений, но им не нужны посредники для нормализации ситуации. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею подключить к диалогу Москвы и Тбилиси иностранных партнеров по типу "нормандского формата" по Украине.

"Нормандский формат" уникален, он сформировался исходя из логики необходимости урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, внутриукраинского конфликта. Здесь же речь идет о двусторонних отношениях России и Грузии", – пояснил разницу Песков.

Он признал, что российско-грузинские отношения сегодня "оставляют желать лучшего", но испортили их "агрессивные действия" прежних властей Грузии, передает РИА "Новости".

Нынешнее руководство, впрочем, тоже не торопится исправлять ситуацию. Так, президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что примет решение, ехать ли на юбилейный Парад победы 9 мая 2020 г. в Москву только после консультаций с Украиной и США.

Николай ВИКТОРОВ

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