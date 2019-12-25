Участие в Параде Победы 9 мая оказалось вопросом, требующим коллективного решения

Свои отношения с Москвой Тбилиси согласовывает с Киевом. Об этом рассказала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Даже решение о поездке 9 мая 2020 г. на празднование Дня Победы на Красной площади она не может принять самостоятельно – сначала хочет обсудить варианты с руководством Украины.

"Несомненно, этот, а также многие другие вопросы будут обсуждены между нами в Украине. Сейчас я не смогу так прямо ответить на этот вопрос", – призналась Зурабишвили в эфире грузинского "Первого канала".

Да, в Тбилиси считают, что было бы правильным почтить память грузин, павших в Великой Отечественной войне. Но принять участие в торжествах в России без оглядки на других там не могут. Если на Западе благосклонно отнесутся к приглашению Владимира Путина на Парад Победы, то и она поедет, дала понять президент Грузии.

"Если туда пойдет весь мир, включая Украину и другие наши страны-партнеры, возможно, и президент США, это должно быть принято во внимание", – пояснила Зурабишвили.

Официальный визит на Украину глава Грузии запланировала на начало 2020 г., передает ТАСС.

Ранее стало известно о намерении Кремля направить приглашение на Парад Победы президенту Незалежной Владимиру Зеленскому. Лидеру США Дональду Трампу приглашение уже передали – ответ он обдумывает.