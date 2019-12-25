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Грузия объединилась с Украиной против России

Грузия объединилась с Украиной против России
Фото: GLOBAL LOOK press
Участие в Параде Победы 9 мая оказалось вопросом, требующим коллективного решения

Свои отношения с Москвой Тбилиси согласовывает с Киевом. Об этом рассказала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Даже решение о поездке 9 мая 2020 г. на празднование Дня Победы на Красной площади она не может принять самостоятельно – сначала хочет обсудить варианты с руководством Украины.

"Несомненно, этот, а также многие другие вопросы будут обсуждены между нами в Украине. Сейчас я не смогу так прямо ответить на этот вопрос", – призналась Зурабишвили в эфире грузинского "Первого канала".

Да, в Тбилиси считают, что было бы правильным почтить память грузин, павших в Великой Отечественной войне. Но принять участие в торжествах в России без оглядки на других там не могут. Если на Западе благосклонно отнесутся к приглашению Владимира Путина на Парад Победы, то и она поедет, дала понять президент Грузии.

"Если туда пойдет весь мир, включая Украину и другие наши страны-партнеры, возможно, и президент США, это должно быть принято во внимание", – пояснила Зурабишвили.

Официальный визит на Украину глава Грузии запланировала на начало 2020 г., передает ТАСС.

Ранее стало известно о намерении Кремля направить приглашение на Парад Победы президенту Незалежной Владимиру Зеленскому. Лидеру США Дональду Трампу приглашение уже передали – ответ он обдумывает.

Фоторепортаж
Красную площадь ждет гиперзвуковой парад
Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool Армата. Фото: GLOBAL LOOK press Терминатор. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Фото: Юлия Лорис/ТАСС БМП Курганец-25. Фото: Марина Лысцева/ТАСС Уран-9
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Иван Б.
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Нынешние (да и прошлые...) правящие власти ни в Грузии, ни в Украине не имеют морального права посещать парад Победы.
Гость
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Политические праститутки... как говаривал великий Ильич... Причем настолько тупые, что вообще не понимают этого. Трамп может иметь любую "..." из всех этих постсоветских республик. Когда грузинский, а точнее советский воин из Грузии умирал с гранатой под гусеницами фашистского танка, разве он тогда думал о сомнениях этой продажной женщины.Нет слов!!!
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