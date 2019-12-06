Москва выступает за быстрое решение вопросов взаимодействия с Тбилиси

Прямые авиарейсы между Россией и Грузией должны возобновиться в ближайшее время. В этом заинтересованы народы двух стран, подчеркнул глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачева на встрече с лидером оппозиционной партии "Единая Грузия – Демократическое движение" Нино Бурджанадзе в пятницу, 6 декабря.

"Облегчение визовых процедур с российской стороны вплоть до отмены виз, восстановление авиасообщения, решение вопросов, связанных с тарифными ограничениями на поставки ряда товаров – есть конкретная повестка дня, которая обсуждается на самых разных уровнях, в разных форматах", – приводит ТАСС слова Косачева.

Накануне в МИД РФ подтвердили заинтересованность в нормализации связей с Грузией, отметив, что и от Тбилиси ждут "более ответственного подхода к выстраиванию отношений с Россией".

Москва запретила полеты в Грузию 8 июля после активных антироссийских выступлений в Тбилиси. Осенью стороны договорились наладить авиасообщение и назвали предварительную дату первых рейсов.