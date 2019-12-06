Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Россия и Грузия восстановят все связи

Россия и Грузия восстановят все связи
Фото: commons.wikimedia.org/Георгий Балахадзе (CC BY-SA 2.0)
Москва выступает за быстрое решение вопросов взаимодействия с Тбилиси

Прямые авиарейсы между Россией и Грузией должны возобновиться в ближайшее время. В этом заинтересованы народы двух стран, подчеркнул глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачева на встрече с лидером оппозиционной партии "Единая Грузия – Демократическое движение" Нино Бурджанадзе в пятницу, 6 декабря.

"Облегчение визовых процедур с российской стороны вплоть до отмены виз, восстановление авиасообщения, решение вопросов, связанных с тарифными ограничениями на поставки ряда товаров – есть конкретная повестка дня, которая обсуждается на самых разных уровнях, в разных форматах", – приводит ТАСС слова Косачева.

Накануне в МИД РФ подтвердили заинтересованность в нормализации связей с Грузией, отметив, что и от Тбилиси ждут "более ответственного подхода к выстраиванию отношений с Россией".

Москва запретила полеты в Грузию 8 июля после активных антироссийских выступлений в Тбилиси. Осенью стороны договорились наладить авиасообщение и назвали предварительную дату первых рейсов.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Уверен, разумных людей больше и все будет хорошо!!! Главное гнать нациков!!
Гость
Ответить
Грузины наши истинные братья !!! Очень рад возобновлению наших отношений !
Гость
Ответить
ГРУЗИЯ-СТРАНА ИДИОТОВ !!! ПОЗОР !!!
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Турецкий поток" свернет налево из-за неспешной Болгарии

Лидер РФ сравнил поведение Софии с реализацией "Южного потока" и "ТП", и констатировал ее схожесть

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей