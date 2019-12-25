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Грузия призналась в бессилии перед Россией

Грузия призналась в бессилии перед Россией
Фото: pixabay.com
Тбилиси хочет для решения проблем с Москвой задействовать формат подобный нормандскому

Власти Грузии признались в своем бессилии вести переговоры с Россией, поскольку они носят технический и необязательный к исполнению характер. В Тбилиси полагают, что для Республики будет полезен такой же формат, какой имеет Киев – а именно "нормандской четверки".

Об этом заявила президент страны Саломе Зурабишвили, выступая в эфире местного Первого канала.

"Если будет возможность, было бы хорошо иметь формат нормандского типа, где Грузия будет представлена вместе с партнерами, так как у нас нет силы проводить переговоры одним... нам нужна эта поддержка", – цитирует РИА "Новости" лидера нации.

Она выразила надежду, что когда-нибудь настанет время и для прямого диалога с Москвой. При этом Зурабишвили подчеркнула, что Тбилиси не собирается ни в чем уступать российской стороне.

Ранее сегодня грузинский лидер сказала, что ее страна раздумывает над тем, участвовать ли ей в Параде Победы на Красной площади в 2020 юбилейном году. По ее словам, Тбилиси это решение согласовывает с Киевом.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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