Рабочая группа парламентариев в сотрудничестве с властями и экспертами предложит конкретные шаги по улучшению демографии и качества жизни населения в разных областях страны

Меры, направленные на социальную поддержку граждан и повышение экономической привлекательности регионов, должны учитывать особенности каждой конкретной области. На этом настаивает зампред комитета Госдумы по энергетике, депутат фракции "Единая Россия" Дмитрий Исламов. Он приветствовал инициативы спикера ГД Вячеслава Володина по снижению оттока населения и внес свои предложения.

В нижней палате парламента Исламов представляет Кемеровскую область. По его мнению, в этом регионе наиболее остро стоят вопросы здравоохранения, поскольку в Кузбассе действует более 800 опасных производств, связанных с угольно-добывающей промышленностью, машиностроением и т.п.

"Нужны меры, направленные на улучшение системы здравоохранения, медицины, в нашем случае они будут одними из самых действенных, если мы говорим о мерах против оттока населения", – подчеркнул депутат.

Со своей стороны, член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат фракции "Единая Россия" от Волгоградской области Анна Кувычко особое внимание обращает на низкую рождаемость в регионе и стране в целом и предлагает решать эту проблему, в первую очередь, через улучшение финансового положения граждан:

"Наша общая задача – повысить качество жизни, включая доходы людей, уровень медицины и социального обслуживания, а также обеспечить динамическое развитие экономики", – убеждена депутат.

Предложение Володина создать рабочую группу по пяти регионам РФ с самой большой убылью населения, в которую войдут представителей профильных комитетов ГД и министерств, поможет скорее достичь положительных результатов, считает Кувычко. Особенно важно, по ее мнению, что руководство ГД предлагает "не просто изучать и анализировать ситуацию, но и инициировать решения, которые позволят изменить существующее положение через повышение качества жизни, через развитие экономики". Эксперты и представители регионов готовы, по словам депутата, "оказать любую помощь в подготовке и реализации необходимых решений".

Ранее спикер ГД Володин предложил создать рабочую группу, которая, изучив ситуацию, разработает конкретные меры по замедлению оттока населения из бедных регионов страны в более богатые.

Эта инициатива уже получила высокую оценку международного рейтингового агентства Moody's.