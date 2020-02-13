Россияне поразили Путина количеством поправок в Конституцию
Граждане России внесли свыше 500 инициатив, связанных с обновлением Конституции, что является серьезным вызовом для рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон страны. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин.
"Чрезвычайно важно выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую, но при этом не выхолостить то, что было создано большим трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а наоборот, ответить на вызовы времени, сегодняшнего дня", – сказал глава государства на встрече с представителями рабочей группы.
По его словам, в прошлые годы невозможно было некоторые позиции закрепить ни в Конституции, ни в федеральные законы.
"Скажем, не было такого распространения интернета, еще много всего не было. Не было и такого состояния, в котором сейчас находится наша страна. Нам было сложно формулировать некоторые вещи, особенно связанные с суверенитетом страны или местом нашей страны в мире", – цитирует "Интерфакс" лидера нации.
Путин подчеркнул, что все предложения, конечно, не поместятся в Конституцию, но их нужно "разобрать на несколько кейсов" и направить на рассмотрение в разные властные структуры – от Госдумы и Совфеда до региональных муниципалитетов, сообщает РИА "Новости".
"Это обязательно нужно проанализировать, это ни в коем случае не должно уйти куда-то под сукно", – резюмировал президент.
Также он предложил депутатам не торопиться со вторым рассмотрением законопроекта о поправках в основной закон до изучения всех предложений, однако и затягивать этот процесс тоже не стоит.
Что касается всенародного голосования, то его можно провести и среди недели, но сделать день выходным, пишет издание FlashNord. Глава государства еще раз подчеркнул, что "закон может вступить в силу только с одобрения россиян". Он намерен в пятницу, 14 февраля, подписать распоряжение, согласно которому работа над организацией референдума будет поручена Центризбиркому.
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