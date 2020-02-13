Запад защитится от российских "Авангардов" и "Сарматов" системой ПРО

Североатлантический блок готовится усилить противоракетную оборону и расширить свой ядерный потенциал, а также увеличить количество военных маневров. Такой ответ задумали в НАТО в ответ на развернутые Москвой новейшие ракетные системы, включая раздражающую американцев таинственную 9М729. Об этом заявил сегодня генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе брифинга по итогам встречи министров обороны организации.

"Сейчас мы рассматриваем конкретные вопросы, связанные с реагированием на появление новых ракетных систем у России. Речь идет об увеличении масштабов учений НАТО, усиления системы ПРО, расширение ядерного и обычного потенциала альянса. Конечно, также это включает новые инициативы по контролю над вооружениями", – цитирует ТАСС норвежца.

При этом, отметил генсек, блок не хочет вступать в гонку вооружений, поскольку это плохо, опасно и затратно. По его словам, альянс не планирует размещать в Европе ядерные крылатые ракеты наземного базирования. Зато в очередной раз упрекнул Россию в том, что это якобы из-за нее распался договор о РСМД, т.к. "развертывание ракет 9М729" для Москвы является частью "более широкого курса".

Столтенберг утверждает, что Россия активно вкладывает деньги в создание новейших современных военных технологий, "продвинутые ракетные системы, способные использоваться как в ядерном, так и обычном снаряжении и способные значительно сократить время предупреждения о нападении". По его мнению, такое вооружение повышает риск неверной интерпретации действий соперников, может привести к ошибкам, а значит подрывает мировую безопасность.

Между тем, на сегодняшнем совещании рабочей группы по поправкам в Конституцию страны президент РФ Владимир Путин сообщил, что "после того, как у нас появилось гиперзвуковое оружие", стали бессмысленными многомиллиардные траты западных государств на попытки "обесточить наш ядерный потенциал". В том числе, это относится и к системе ПРО НАТО.

