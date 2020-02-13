НАТО придумал план сдерживания России
Североатлантический блок готовится усилить противоракетную оборону и расширить свой ядерный потенциал, а также увеличить количество военных маневров. Такой ответ задумали в НАТО в ответ на развернутые Москвой новейшие ракетные системы, включая раздражающую американцев таинственную 9М729. Об этом заявил сегодня генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе брифинга по итогам встречи министров обороны организации.
"Сейчас мы рассматриваем конкретные вопросы, связанные с реагированием на появление новых ракетных систем у России. Речь идет об увеличении масштабов учений НАТО, усиления системы ПРО, расширение ядерного и обычного потенциала альянса. Конечно, также это включает новые инициативы по контролю над вооружениями", – цитирует ТАСС норвежца.
При этом, отметил генсек, блок не хочет вступать в гонку вооружений, поскольку это плохо, опасно и затратно. По его словам, альянс не планирует размещать в Европе ядерные крылатые ракеты наземного базирования. Зато в очередной раз упрекнул Россию в том, что это якобы из-за нее распался договор о РСМД, т.к. "развертывание ракет 9М729" для Москвы является частью "более широкого курса".
Столтенберг утверждает, что Россия активно вкладывает деньги в создание новейших современных военных технологий, "продвинутые ракетные системы, способные использоваться как в ядерном, так и обычном снаряжении и способные значительно сократить время предупреждения о нападении". По его мнению, такое вооружение повышает риск неверной интерпретации действий соперников, может привести к ошибкам, а значит подрывает мировую безопасность.
Между тем, на сегодняшнем совещании рабочей группы по поправкам в Конституцию страны президент РФ Владимир Путин сообщил, что
"после того, как у нас появилось гиперзвуковое оружие", стали бессмысленными
многомиллиардные траты
западных государств на попытки
"обесточить наш ядерный потенциал". В том числе, это относится и к системе ПРО НАТО.
"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа
Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Сила в орехах: быстрый способ поднять потенцию после 60 лет
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик