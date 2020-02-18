В Крыму фантазера Пристайко за пророчества о конфликте назвали "соплей"

Войны между Россией и Белоруссией не будет, не сомневается депутат Госсовета Крыма Лентун Безазиев. Так что желание Украины поссорить ближайших соседей не увенчается успехом.

Громкое заявление министра иностранных лео Вадима Пристайко – это всего лишь наследие западных кураторов. Словоформы пропагандистов-русофобов крымский парламентарий назвал "глупостью". А фантазера Пристайко призвал гнать в шею.

"Это все политическая фантазия Пристайко. Это фантазия мужика, да и не мужик он, а сопля, которая все это создает. Пинка ему под зад, чтобы ушел", - возмутился законодатель в интервью порталу "iReactor".

Собеседник издания вспомнил слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который уверял, что у него "никогда с Россией не будет стычки". В худшем случае, пояснил российский политик, нефтяные капризы Минска закончатся тем, что он будет закупать сырье через посредников, как это делает Киев.

А на угрозы, которыми Батька раскидывается сгоряча, не стоит обращать внимания, ибо "все это трепотня", заключил Безазиев.

Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко предупредил об угрозе войны между Минском и Москвой, напоминает "ФедералПресс". Министра поставили на место и в России, и в Белоруссии.