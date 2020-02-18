Белоруссия отказалась от войны с Россией
Подстрекательство Киева к войне между Минском и Москвой не осталось без ответа. Вслед за представителем России на призыв отреагировал председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько.
Он отметил, что, по всей вероятности, министр иностранных дел Незалежной Вадим Пристайко сказал первое, что пришло ему в голову.
"Я думаю, что это не очень обдуманное заявление официального лица... Видимо, ему (Пристайко) нужен какой-то определенный пиар. И, конечно, есть много сил, желающих неприятностей и России и Беларуси", – заявил Давыдько РИА "Новости", передает Sputnik.
По словам парламентария, Киеву в отношениях с Москвой "уже терять нечего". А вот Минску с ней, несмотря на некоторые шероховатости, воевать не придется.
"До войны не то что далеко, это просто немыслимо, это невероятно, этого никогда не может быть", – заверил белорусский политик, подчеркнув, что наши народы братские.
К тому же у всех перед глазами есть наглядный пример соседнего государства, который Белоруссия повторить не готова. Да и не в ее это характере, добавил Давыдько.
Накануне, 17 февраля глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил об угрозе войны между Киевом и Москвой, напоминает РИА ФАН. Российский сенатор Алексей Пушков назвал его высказывание "явной чушью" и "пропагандой", дабы "стравить" ближайших соседей, уточняет НСН.
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