Осло устраивает сложившееся положение дел

Норвегия отказывается вести переговоры с Россией по поводу Шпицбергена. Об этом заявил норвежский министр обороны Франк Бакке-Йенсен. Он подчеркнул, что архипелаг принадлежит только Осло и никакие другие страны не имеют там преференций.

Ранее в России заявили, что ее компании притесняют на Шпицбергене, и предложили норвежским властям обсудить сложившуюся ситуацию, пишет ТАСС.

В 1920 г., в отсутствие охваченной гражданской войной России, был заключен международный договор о Шпицбергене, в результате которого над архипелагом устанавливалась юрисдикция Норвегии, но остальные страны получили возможность беспрепятственно там работать. При этом на островах до сих пор сохранились два официальных языка – норвежский и русский, есть российские населенные пункты, и для поездок на Шпицберген гражданам РФ не нужна виза.

С некоторых пор Осло начал менять правила присутствия на архипелаге. С 2002 г. иностранным компаниям требуется получать разрешения от норвежских властей на работы, хотя раньше достаточно было уведомления. К тому же все больше территорий на Шпицбергене Норвегия в одностороннем порядке объявляет природоохранной зоной, где вообще нельзя вести хозяйственную деятельность. А все попытки Москвы обсудить ситуацию Осло рассматривает как стремление "захватить контроль" и отвергает.