Россию лишили возможности подавать заявки на ряд перспективных участков

Посольство России в Норвегии обвинило Осло в нарушении своих обязательств по договору о Шпицбергене и притеснении прав российских компаний на участие в разработке нефтегазовых ресурсов. Сообщение об этом появилось на странице дипмиссии в Facebook.

Дипломаты подчеркнули, что российская сторона с уважением относится к вопросу норвежского суверенитета над этим архипелагом в Арктике, однако напомнило, что Шпицберген "не является исконно норвежской территорией" и находится во владении Осло на условиях Шпицбергенского трактата от 1920 года.

В дипмиссии уточнили, что Норвегия обвиняется в нанесении участков, которые располагаются в пределах действия договора, на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа.

По этой причине российские компании не могут принимать участие в подаче заявок на ряд перспективных участков. Аналогичная ситуация складывается и с минеральными ресурсами, добавили в посольстве.

В этой связи российские дипломаты призвали Норвегию провести консультации и переговоры для того, чтобы разрешить ряд возникших вопросов.