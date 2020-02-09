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Россия обрушилась на Норвегию за притеснения в Арктике

Россия обрушилась на Норвегию за притеснения в Арктике
Фото: PJSC Lukoil/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Россию лишили возможности подавать заявки на ряд перспективных участков

Посольство России в Норвегии обвинило Осло в нарушении своих обязательств по договору о Шпицбергене и притеснении прав российских компаний на участие в разработке нефтегазовых ресурсов. Сообщение об этом появилось на странице дипмиссии в Facebook

Дипломаты подчеркнули, что российская сторона с уважением относится к вопросу норвежского суверенитета над этим архипелагом в Арктике, однако напомнило, что Шпицберген "не является исконно норвежской территорией" и находится во владении Осло на условиях Шпицбергенского трактата от 1920 года. 

В дипмиссии уточнили, что Норвегия обвиняется в нанесении участков, которые располагаются в пределах действия договора, на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа. 

По этой причине российские компании не могут принимать участие в подаче заявок на ряд перспективных участков. Аналогичная ситуация складывается и с минеральными ресурсами, добавили в посольстве. 

В этой связи российские дипломаты призвали Норвегию провести консультации и переговоры для того, чтобы разрешить ряд возникших вопросов. 

Сергей САЗОНОВ

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