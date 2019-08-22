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Россия ответит Трампу покупкой Шпицбергена

Россия ответит Трампу покупкой Шпицбергена
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Москва тоже может "перерисовать" границы

Нелепая на первый взгляд идея американского лидера Дональда Трампа уже не выглядит такой абсурдной. Сначала его задумку о покупке Гренландии приняли в штыки, а теперь, когда волна недовольства рассеялась, Дания решила поторговаться

Если сделка все же выгорит, то Россия может присмотреться к другой территории в Арктике, чтобы отметиться там своим присутствием. Такого мнения придерживается политолог Михаил Фрибен. 

"Если авантюра Трампа удастся, Москве придется делать ответные шаги для восстановления равновесия – например, заявить о правах на другой арктический остров, Шпицберген. Он был ничейной землей, осваивался Россией",

– объяснил свой призыв эксперт в беседе с корреспондентом "Комсомольской правды".

Он напомнил, что подорванная гражданской войной Россия уступила Шпицберген Норвегии в 1920 году. Однако у нашей страны остались привилегии на ведение на архипелаге экономической деятельности и присутствие там.

"Если Трамп хочет перерисовать границы в Арктике, то и мы можем", – заключил политолог. 

На прошлой неделе Трамп всерьез положил глаз на Гренландию. Но ему предложили альтернативу. В Америке накануне задумку своего правителя назвали "идиотской и оскорбительной". 

Ксения АНДРЕЕВА
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