Президент Украины обещал разобраться с жалобами горняков

Владимир Зеленский заявил, что ведет себя "как дрессированный пес", когда перед ним ставятся задачи. С таким сообщением политик выступил на встрече с шахтерами. Это стало его ответом на их просьбы погасить долги по зарплате.

По заверениям украинского лидера, он продолжит поездки в шахтерские регионы, чтобы напрямую общаться с горняками и как можно оперативнее решать существующие проблемы. Кроме того, президент Незалежной дал поручение возместить шахтерам задолженность по оплате труда на сумму примерно в $45 млн, передает РИА "Новости".

Напомним, осенью прошлого года работники шахты "Горская" в Луганской области объявили о подземной протестной акции из-за нерегулярной выплаты зарплат. Они несколько месяцев требовали от властей погасить долги.

Ранее в прессе появилась информация, что Владимир Зеленский поспорил с президентом России Владимиром Путиным, выразив несогласие с доводами того о пользе союза Москвы и Киева.