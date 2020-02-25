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Зеленский сравнил себя с животным

Зеленский сравнил себя с животным
Владимир Зеленский. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Президент Украины обещал разобраться с жалобами горняков

Владимир Зеленский заявил, что ведет себя "как дрессированный пес", когда перед ним ставятся задачи. С таким сообщением политик выступил на встрече с шахтерами. Это стало его ответом на их просьбы погасить долги по зарплате.

По заверениям украинского лидера, он продолжит поездки в шахтерские регионы, чтобы напрямую общаться с горняками и как можно оперативнее решать существующие проблемы. Кроме того, президент Незалежной дал поручение возместить шахтерам задолженность по оплате труда на сумму примерно в $45 млн, передает РИА "Новости".

Напомним, осенью прошлого года работники шахты "Горская" в Луганской области объявили о подземной протестной акции из-за нерегулярной выплаты зарплат. Они несколько месяцев требовали от властей погасить долги. 

Ранее в прессе появилась информация, что Владимир Зеленский поспорил с президентом России Владимиром Путиным, выразив несогласие с доводами того о пользе союза Москвы и Киева.

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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