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Москву обвинили в сговоре с нацистами из-за оперы

Москву обвинили в сговоре с нацистами из-за оперы
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Известное музыкальное произведение Вагнера используется для современной дезинформации

На Западе пытаются доказать связь между Гитлером и Сталиным, а также обвинить Москву в сговоре с нацистским Третьим рейхом на примере оперы. На это обратила внимание журналист Юлия Витязева.

На просторах интерната она обнаружила издание, где утверждается, что трансляция "Валькирии" немецкого композитора Рихарда Вагнера сблизила СССР с фашистской Германией. Журналистка заметила, что регулярно натыкается на подобные "прекрасные" статьи.

"Один из примеров сотрудничества между Советской Россией и нацистской Германией был продемонстрирован в феврале 1940 года, когда Московский Большой театр транслировал оперу немецкого композитора Рихарда Вагнера "Валькирия" для немецкой публики", – цитирует Витязева отрывок из западной "интернет-помойки" в своем Телеграм-канале.

Как пишет англоязычное издание, якобы советские театры не хотели ставить эту оперу, поскольку Берлин ее использовал в качестве нацистской пропаганды, однако после подписании пакта о ненападении, более известного как пакт Молотова-Риббентропа, все изменилось.

""Валькирия" была поставлена ​​и представлена ​​радиослушателям всемирно известным советским режиссером Сергеем Эйзенштейном", – это уже мы приводим первоисточник.

При этом в статье совсем не говорится, являются ли пособниками нацистов те страны, в театрах которых ставили и транслировали Вагнера, как и продолжают это делать до сих пор.

"И такого … – хоть ложкой ешь. Не удивительно, что западный обыватель все охотнее верит в то, что Вторую мировую начали Гитлер и Сталин", – констатирует Витязева.

Напомним, Москва неоднократно призывала Запад прекратить фальсифицировать историю и перекладывать на Советский Союз вину в начале Второй мировой войны.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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валькирии с коронами уже закружили свой танец над европой .....смотрим спектакли и пишем оперативный сценарий
укр
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путинская московия=нацистское государство !!!
1
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