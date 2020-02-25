Москву обвинили в сговоре с нацистами из-за оперы
На Западе пытаются доказать связь между Гитлером и Сталиным, а также обвинить Москву в сговоре с нацистским Третьим рейхом на примере оперы. На это обратила внимание журналист Юлия Витязева.
На просторах интерната она обнаружила издание, где утверждается, что трансляция "Валькирии" немецкого композитора Рихарда Вагнера сблизила СССР с фашистской Германией. Журналистка заметила, что регулярно натыкается на подобные "прекрасные" статьи.
"Один из примеров сотрудничества между Советской Россией и нацистской Германией был продемонстрирован в феврале 1940 года, когда Московский Большой театр транслировал оперу немецкого композитора Рихарда Вагнера "Валькирия" для немецкой публики", – цитирует Витязева отрывок из западной "интернет-помойки" в своем Телеграм-канале.
Как пишет англоязычное издание, якобы советские театры не хотели ставить эту оперу, поскольку Берлин ее использовал в качестве нацистской пропаганды, однако после подписании пакта о ненападении, более известного как пакт Молотова-Риббентропа, все изменилось.
""Валькирия" была поставлена и представлена радиослушателям всемирно известным советским режиссером Сергеем Эйзенштейном", – это уже мы приводим первоисточник.
При этом в статье совсем не говорится, являются ли пособниками нацистов те страны, в театрах которых ставили и транслировали Вагнера, как и продолжают это делать до сих пор.
"И такого … – хоть ложкой ешь. Не удивительно, что западный обыватель все охотнее верит в то, что Вторую мировую начали Гитлер и Сталин", – констатирует Витязева.
Напомним, Москва неоднократно призывала Запад прекратить фальсифицировать историю и перекладывать на Советский Союз вину в начале Второй мировой войны.
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