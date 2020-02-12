Бельгия раскрыла секретное оружие Путина против Запада
Президент РФ Владимир Путин в борьбе за историческую правду использует новое российское оружие – рассекреченные советские архивы. Об этом в среду, 12 февраля, написал журналист Теодор Зима в бельгийском издании Modern Diplomacy.
В его статье говорится, что информационные войны ныне стали частью нашей повседневной жизни.
"В настоящее время Запад ведет по меньшей мере две такие войны – одну против китайского дракона, а другую – против русского медведя. Но если информационную войну против КНР ведут в основном США, то антироссийская кампания ведется в основном в медиапространстве Европы", – пишет автор.
По его мнению, помимо достижения тактических целей, таких как воспрепятствование взаимовыгодному российско-германскому энергетическому проекту, коим является "Северный поток – 2", завершенный на 93%, эти сражения имеют более серьезную стратегическую повестку дня. Специалисты называют это "когнитивной войной", т.е. войной "главных смыслов и пугающих образов", и полем битвы здесь стала история, отмечает журналист.
"Итак, Путин пошел в бой, чтобы отстоять историю, правду, память и смыслы – очень русский, старомодный подход. И все же он получил новое оружие в своем арсенале, рассекретив советские архивные документы", – констатирует Зима.
Автор напомнил, как на недавней встрече с лидерами постсоветских государств в Санкт-Петербурге лидер РФ прочел "впечатляющую лекцию" о том, как началась Вторая мировая война. Он подчеркнул, что на самом деле Путин знал, о чем говорит, поскольку в российских архивах хранится множество нацистских документов, захваченных Красной Армией.
Российский президент представил официальные телеграммы и дипломатические отчеты того периода, которые хранились в СССР. Они служат весомым и обильным доказательством того, что не Советский Союз разжег мировой пожар. Также недавно Путин объявил о создании самого обширного архива исторических материалов о Второй мировой, который будет открыт для всех желающих как в России, так и за рубежом, говорится в статье.
Добавим, что Минобороны постепенно публикует к 75-летию Великой Победы архивные документы. Сам президент сообщил, что готовит к юбилею большую статью о Великой Отечественной войне.
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