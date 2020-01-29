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Германия отказалась "под кнутом" переписывать историю

Германия отказалась "под кнутом" переписывать историю
Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Берлин призвал не делить прошлые масштабные события на свои и чужие

Нельзя переписывать историю "под кнутом политики" и делать ее инструментом памяти. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в бундестаге по случаю 75-летия освобождения Красной армией Освенцима.

"Мы должны противостоять инструментализации памяти. Написание истории не должно вестись под кнутом политики... История не должна становиться оружием", – цитирует RT немца.

По его мнению, историки должны открыто и свободно вести между собой диалог.

Также Штайнмайер считает, что сегодня по миру бродят "злые духи прошлого", но в других одеждах, представляя авторитарное мышление как "новое видение и лучший ответ на открытые вопросы современности".

Он призвал искать иные формы, чтобы молодежь нашла что-то личное в истории своих предков и не забывала "не только о том, что произошло, но и о том, что может произойти".

"У вас своя история, а у нас – своя" – это не может и не должно стать ответом", – констатировал германский президент.

Скандалы вокруг различных фактов из истории Второй мировой войны накануне 75-летия ее окончания разгораются по мере приближения даты 9 мая. В последнее время не утихают споры в отношении того, кто и как освободил фашистский концлагерь Освенцим. На фоне бестолкового выступления президента Украины Владимира Зеленского в Польше, заявившего об исключительности украинцев в этой событии, впрягся и Вашингтон.

Позавчера посольство США в Дании объявило в своем Twitter об "освобождении американцами" лагеря смерти Освенцим, чем вызвало бурю негодования начитанных пользователей, указавших дипломатам на их безграмотность. Те вынуждены были признать свою ошибку, однако первоначальный пост так и не удалили. А вдруг кому-нибудь в голову все-таки вобьется.

Так сегодня экс-президент Украины Леонид Кравчук весьма забавно объяснил свое вчерашнее заявление о том, что Сталин лично встречался с Гитлером во Львове. Он, видите ли, "не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его", а всего лишь "передал то, что пишет пресса", сообщает "Комсомольская правда". Вот так легко переложил свой "кол" по истории бывший член КПСС на журналистов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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