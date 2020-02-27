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Минск охватил страх из-за ядерной атаки НАТО на Белоруссию

Минск охватил страх из-за ядерной атаки НАТО на Белоруссию
Фото: www.globallookpress.com
Власти страны фиксируют все агрессивные маневры альянса у своей границы

Учения НАТО со сценариями превентивных ядерных ударов по Белоруссии давно известны в Минске и это вызывает тревогу. Об этом сообщил посол Республики в Армении Игорь Назарук во время круглого стола "Роль ОДКБ в обеспечении безопасности в Кавказском регионе".

По его словам, натовцы периодически проводят маневры у границ Белоруссии и России. Причем сначала они развертывают вооруженные силы под видом борьбы с "ядерной угрозой", а потом под надуманными предлогами размещают элементы ПРО.

"Мы знаем, что были сценарии военных учений, в которых наносился упреждающий удар ядерными зарядами по Республике Беларусь", – цитирует Sputnik дипломата.

При этом, подчеркнул Назарук, его страна давно является безъядерной державой. За пределы Белоруссии вывезено все ядерное вооружение, в том числе были демонтированы все шахты и других пусковые объекты, напомнил посол.

"Мы видим, как в непосредственной близости полигон площадью в 4 га будет расширен до 2 тыс.га, и это все у границ Белоруссии и России", – констатировал Назарук.

Одновременно, добавил он, наши государства способны сообща дать любой отпор противнику.

Напомним, Североатлантический альянс запланировал провести в марте нынешнего года самые масштабные маневры за последние 25 лет под названием "Защитник Европы-2020". Ради этого американцы перебазировали в Старый Свет 20 тыс. военнослужащих Пентагона, армады танков и прочей военной техники. Всего в учениях должно принять участие около 40 тыс. военнослужащих из США и других стран НАТО. Маневры пройдут в 10 государствах, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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